Евро-2025 среди женщин, 1/4 финала

Швеция – Англия – 2:2 (по пенальти – 2:3)

Голы: Асллани, 2, Блакстиниус, 25 – Бронзе, 79, Аджиманг, 81

До 25-й минуты Швеция вела в два мяча: сначала высокий прессинг вывел из равновесия всю английскую оборону, которая сама отдала мяч в ноги Стине Блакстиниус, которая вывела Асллани на убойную позицию, а затем сама забила после длинной передачи.

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Но англичанкам хватило лишь три минуты в конце основного времени, чтобы сравнять счет. Все началось с выхода Хлои Келли на поле на 78-й минуте: ей понадобилось меньше минуты, чтобы оформить ассист. Она вышла замуж год назад и играет в щитках с изображением своей свадьбы.

А вот 19-летняя Мишель Аджиманг, забившая второй мяч Англии, была болгьорл на Уэмбли в 2021 году в финале мужского Евро.

В серии пенальти обе команды плохо себя проявили: шведки не реализовали пять ударов из семи, а англичанки – четыре из семи. В итоге решающим оказался промах Гольмберг.

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