Женская сборная Украины вышла в финал студенческого чемпионата мира по футзалу

В полуфинальном матче мирового первенства по футзалу среди студентов "сине-желтые" сыграли вничью со сборной Франции в основное время, однако смогли победить француженок в серии пенальти и выйти в финал турнира.

Подопечные Олега Шайтанова выиграли в серии пенальти сборную Франции и пробились в финал чемпионата мира по футзалу среди студентов, сообщает Ассоциация футзала Украины.

Женская сборная Украины победила Россию и вышла в полуфинал студенческого чемпионата мира по футзалу

Основное время матча между Украиной и Францией завершился вничью 1:1, впрочем, украинки выиграли серию послематчевых пенальти со счетом 3:1 и получили путевку в финал мирового первенства.

Отметим, сборная Украины заняла первое место в группе А, Франция финишировала второй в группе B.

К слову, в другом полуфинале сыграют сборные Португалии и России.

Чемпионат мира среди студентов. Женщины. полуфинал

Украина – Франция – 1:1 (0:1). После серии пенальти – 3:1

Украина: Елена Цикаленко – Таисия Бабенко, Яна Дычко, Анна Сидоренко, Юлия Дударчук – Янина Романюк – Анастасия Чиженок, Алина Бундюк, Виктория Раздобудько, Анна Майбородина, Ирина Дубицкая, Юлия Шевченко.

Голы: Дубицкая (30) – Рыба (12)