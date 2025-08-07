Украинская женская сборная по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Наша команда сейчас занимает 34-е место в мировом рейтинге. Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-й строчке.

Улучшению позиций в рейтинге поспособствовал тот факт, что "сине-желтые" выиграли свою группу Лиги наций и заслужили выступать в следующем розыгрыше турнира в Лиге А.

