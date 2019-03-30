Женская сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА

ФИФА обновила рейтинг женских сборных. Украинская команда осталась на своем месте.

Женская сборная Украины по-прежнему занимает 24-ю позиции в обновленном рейтинге ФИФА, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

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После последнего обновления рейтинга, которое состоялось в декабре прошлого года, женская национальная команда провела 5 матчей. Победила Хорватию и Боснию и Герцеговину, сыграла вничью с Португалией и проиграла Словении и Португалии.

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Заметим, что рейтинг возглавляет команда из США, вторая – Германия, а замыкает тройку женская сборная Англии.