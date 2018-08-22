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Женская сборная Украины победила Россию и вышла в полуфинал студенческого чемпионата мира по футзалу

14:50 25 Читати українською
Женская сборная Украины победила Россию и вышла в полуфинал студенческого чемпионата мира по футзалу
Сборная Украины победила Россию / фото: Ассоциация футзала Украины

В матче 3 тура студенческого чемпионата мира по футзалу женская сборная Украины одержала уже третью победу подряд. На этот раз "сине-желтые" победили команду России.

Подопечные Олега Шайтанова выиграли уже третий поединок на мировом первенстве среди студентов. На этот раз украинки одержали волевую победу над главным конкурентом в группе – Россией, информирует Ассоциация футзала Украины.

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Дубль в активе Юлии Дударчук. Благодаря этой победе Украина единолично возглавила турнирную таблицу группы А, набрав 9 очков, и вышла в полуфинал турнира. Ранее украинки одолели Польшу и Канаду (8:2 и 3:2 соответственно).

Последним соперником нашей сборной на пути к первому месту группы А уже завтра станет Израиль. Начало встречи в 13:00.

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