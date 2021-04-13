Квалификация женского Евро-2022, 2-й матч

Северная Ирландия – Украина – 2:0 (первая игра – 2:1)

Голы: Каллагэн, 55, Колдуэлл, 90+6

Удаление: Панцулая, 88

Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии в первом матче плей-офф за выход на Евро

Подопечным Натальи Зинченко нужно было побеждать и забивать как минимум дважды, чтобы завоевать заветную путевку Евро-2022, но украинкам не удалось осуществить камбэк.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После перерыва наши девушки пропустили быстрый мяч, что почти не меняло целей на игру. После пропущенного гола сборная Украины выглядела более активной, однако "сине-желтые" так и не смогли конвертировать это преимущество в забитые мячи. Зато хозяйки поставили точку в поединке, удвоив преимущество перед заключительным свистком.

К сожалению, финальная часть Евро-2022, которую примет Англия, пройдет без украинок.

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