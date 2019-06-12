Женская сборная Украины эмоционально отпраздновала выход своих коллег в финал чемпионата мира U-20 – взрывное видео

Достижения молодых украинцев стали поводом для радости игроков женской команды страны.

Национальные команды Украины демонстрируют горячую поддержку друг друга.

Пока Украина U-20 выходила в финал ЧМ, Россия U-20 пропустила гол от вратаря с чужой половины поля – курьезное видео

Женская сборная болела за нашу молодежку, которая смогла завоевать место в финальном матче чемпионата мира U-20 в Польше. Украинки просматривали матч в автобусе, но это не помешало им эмоционально отпраздновать историческое достижение коллег. После финального свистка салон едва не "взорвался" от аплодисментов и криков радости.

Напомним, в решающем матче сборная U-20 будет противостоять сверстникам из Южной Кореи.

ЧМ-2019 U-20 Украина – Италия: "сине-желтые" VARті выхода в финал, топ-класс Булецы и потеря лидера на решающий матч