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Женская сборная Украины эмоционально отпраздновала выход своих коллег в финал чемпионата мира U-20 – взрывное видео

11:35 277 Читати українською
Женская сборная Украины эмоционально отпраздновала выход своих коллег в финал чемпионата мира U-20 – взрывное видео
Сборная Украины U-20 / Официальный сайт ФИФА

Достижения молодых украинцев стали поводом для радости игроков женской команды страны.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

Национальные команды Украины демонстрируют горячую поддержку друг друга.

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Женская сборная болела за нашу молодежку, которая смогла завоевать место в финальном матче чемпионата мира U-20 в Польше. Украинки просматривали матч в автобусе, но это не помешало им эмоционально отпраздновать историческое достижение коллег. После финального свистка салон едва не "взорвался" от аплодисментов и криков радости.

Напомним, в решающем матче сборная U-20 будет противостоять сверстникам из Южной Кореи.

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Украина U-20 - Италия U-20 Сборная Украины U-20 Мир Женская сборная Украины Видеоновости
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