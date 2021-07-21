Матч группы F женского футбольного турнира Олимпиады-2020

Замбия – Нидерланды – 3:10

Голы: Банда, 19, 82, 83 – Мидема, 9, 15, 29, 59, Мартенс, 14, 38, Ван де Санден, 44, Роорд, 64, Бееренстейн, 75, Пелова, 80

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Групповой этап футбольных соревнований стартовал на Олимпийских играх в Токио раньше церемонии официального открытия. В первом матче квартета F женская сборная Нидерландов одержала крупную победу над Замбией, забив 10 голов и установив два исторических рекорда главного спортивного планетарного форума.

Рекорды

Поединок вошел в историю, как матч с наибольшим количеством забитых голов на ОИ – 13. Ранее самой результативной встречей считался матч Германия – Китай (8:0) на Олимпиаде в Афинах-2004.

Главная героиня "Оранье" Вивианн Мидем забила 4 мяча в ворота соперников, повторив бомбардирское достижения немки Биргит Принц 2004 года. Интересно, что Принц установила этот рекорд в той же дуэле против Китая.

Отметим, поединок Замбия – Нидерланды состоялся на стадионе Мияги при пустых трибунах. Церемония открытия Олимпиады в Токио запланирована на 23 июля.

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