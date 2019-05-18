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Женская Лига чемпионов: Лион в финале разгромил Барселону

18 мая 22:07 132 Читати українською
Женская Лига чемпионов: Лион в финале разгромил Барселону
Лион – Барселона – 4:1 / Твиттер УЕФА

В финальном матче женской Лиги чемпионов Лион разбил Барселону и в шестой раз победила в турнире.

Женская Лига чемпионов. Финал.

Лион – Барселона – 4:1

Голы: Маросан, 5, Хегерберг, 14, 19, 30 – Осхоала, 89

Лион разбил Барселону в финале женской Лиги чемпионов. Главной героиней матча стала обладательница первого Золотого мяча среди женщин Ада Хегерберг, которая оформила хет-трик, еще одним голом отметилась Маросан. "Блаугранас" ответили забитым мячом лишь в конце матча благодаря усилиям Осхоалы.

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Барселона Барселона Лига чемпионов Лион Лион Ада Хегерберг
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