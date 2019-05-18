Женская Лига чемпионов: Лион в финале разгромил Барселону

В финальном матче женской Лиги чемпионов Лион разбил Барселону и в шестой раз победила в турнире.

Женская Лига чемпионов. Финал.

Лион – Барселона – 4:1

Голы: Маросан, 5, Хегерберг, 14, 19, 30 – Осхоала, 89

Лион разбил Барселону в финале женской Лиги чемпионов. Главной героиней матча стала обладательница первого Золотого мяча среди женщин Ада Хегерберг, которая оформила хет-трик, еще одним голом отметилась Маросан. "Блаугранас" ответили забитым мячом лишь в конце матча благодаря усилиям Осхоалы.

"Поклала трофей на підлогу і раптом відчула дотик Роберто Карлоса": історія Ади Хегерберг, першої жінки з Золотим м'ячем