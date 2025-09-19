Состоялась жеребьевка основного этапа женской Лиги чемпионов 2025/26. Результаты смотрите в этой новости на "Футбол 24".

В основной этап женской Лиги чемпионов пробили 18 команд. К сожалению, к этой компании не смогла присоединиться полтавская Ворскла, которая в двухматчевом противостоянии уступила бельгийскому Левену.

Женская Лига чемпионов проходит по схожему сценарию с мужским турниром: во время жеребьевки каждый из участников узнает имена шестерых соперников. По итогам этих шести игр и определится, кто продолжит борьбу в плей-офф. Четыре лучшие команды продолжат борьбу в 1/4 финала автоматически, а команды, которые завершат на местах с 5-го по 12-е сойдутся в двухматчевом противостоянии между собой за путевку в четвертьфинал. Команды, занявшие места с 13-го по 18-е, завершают участие в турнире.

Результаты жеребьевки

Арсенал: Лион (дома), Бавария (в гостях), Реал Мадрид (дома), Бенфика (в гостях), Твенте (дома), Левен (в гостях).

Барселона: Бавария (дома), Челси (в гостях), Бенфика (дома), Рома (в гостях), Левен (дома), Париж (в гостях).

Лион: Вольфсбург (дома), Арсенал (в гостях), Сент-Пьольтен (дома), Ювентус (в гостях), Атлетико (дома), Манчестер Юнайтед (в гостях).

Челси: Барселона (дома), Вольфсбург (в гостях), Рома (дома), Сент-Пьольтен (в гостях), Париж (дома), Твенте (в гостях).

Бавария: Арсенал (дома), Барселона (в гостях), Ювентус (дома), ПСЖ (в гостях), Валеренга (дома), Атлетико (в гостях).

Вольфсбург: Челси (дома), Лион (в гостях), ПСЖ (дома), Реал Мадрид (в гостях), Манчестер Юнайтед (дома), Валеренга (в гостях).

ПСЖ: Бавария (дома), Вольфсбург (в гостях), Реал Мадрид (дома), Бенфика (в гостях), Левен (дома), Манчестер Юнайтед (в гостях).

Реал Мадрид: Вольфсбург (дома), Арсенал (в гостях), Рома (дома), ПСЖ (в гостях), Париж (дома), Твенте (в гостях).

Ювентус: Лион (дома), Бавария (в гостях), Бенфика (дома), Сент-Пьольтен (в гостях), Манчестер Юнайтед (дома), Атлетико (в гостях).

Бенфика: Арсенал (дома), Барселона (в гостях), ПСЖ (дома), Ювентус (в гостях), Твенте (дома), Париж (в гостях).

Рома: Барселона (дома), Челси (в гостях), Сент-Пьольтен (дома), Реал Мадрид (в гостях), Валеренга (дома), Левен (в гостях).

Сент-Пьольтен: Челси (дома), Лион (в гостях), Ювентус (дома), Рома (в гостях), Атлетико (дома), Валеренга (в гостях).

Твенте: Челси (дома), Арсенал (в гостях), Реал Мадрид (дома), Бенфика (в гостях), Атлетико (дома), Левен (в гостях).

Валеренга: Вольфсбург (дома), Бавария (в гостях), Сент-Пьольтен (дома), Рома (в гостях), Париж (дома), Манчестер Юнайтед (в гостях).

Париж: Барселона (дома), Челси (в гостях), Бенфика (дома), Реал Мадрид (в гостях), Левен (дома), Валеренга (в гостях).

Манчестер Юнайтед: Лион (дома), Вольфсбург (в гостях), ПСЖ (дома), Ювентус (в гостях), Валеренга (дома), Атлетико (в гостях).

Атлетико: Бавария (дома), Лион (в гостях), Ювентус (дома), Сент-Пьольтен (в гостях), Манчестер Юнайтед (дома), Твенте (в гостях).

Левен: Арсенал (дома), Барселона (в гостях), Рома (дома), ПСЖ (в гостях), Твенте (дома), Париж (в гостях)