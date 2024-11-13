Женская ЛЧ: Реал побил клубный рекорд, Лион разбил одноклубниц Довбика – оператор проморгал гол с центра поля
В среду, 13 ноября, состоялись матчи 3-го тура женской Лиги чемпионов.
Женская ЛЧ, 3-й тур
Группа А
Рома – Лион – 0:3
Голы: Дюморне, 36, 42, Жиль, 52
Галатасарай – Вольфсбург – 0:5
Голы: Ведемайер, 24, Блумквист, 63, 77, 90+6, Эндеманн, 90+7
Группа В
Селтик – Челси – 1:2
Голы: Агню, 22 – Хамано, 28, Лоуренс, 32
Реал – Твенте – 7:0
Голы: Бруун, 3, Мендес, 16, 63, Феллер, 50, Вейр, 55, Эрнандес, 65, Камачо, 90+2
Вольфсбург набрал ход и подтверждает это результатами. Благодаря победе над Хоффенхаймом на выходных в чемпионате Германии Вольфсбург возглавил турнирную таблицу Бундеслиги впервые с 11-го тура прошлого сезона. В Стамбуле "волчицы" справились с новичком ЛЧ Галатасараем полуосновным составом – тренер произвёл серьёзную ротацию. Это не отразилось на результате: Ведемайер забила головой, а Блумквист дважды хорошо сыграла на добивании.
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Рома уступила дома Лиону пропустив фантастические по красоте мячи. Свой второй гол Дюморне забила ударом почти с центра поля – оператор матча упустил этот момент, не поверив, что мяч летит в ворота. Третий гол Жиль забила за Лион, сыграв на добивании – перед этим её партнёрша закрутила мяч с углового удара в ближнюю штангу.
Благодаря этой победе Лион опередил Рому и вышел на первое место турнирной таблицы группы А.
В сезоне 2022/23 "бланкос" одержали самую крупную победу в Лиге чемпионов – над Штурмом (6:0), и в сегодняшней игре с Твенте побил свой клубный рекорд. Правда, Реал сумел удержать интригу до самого конца встречи – седьмой мяч влетел в ворота нидерландской команды лишь в компенсированное время.
Челси добыл третью победу в трёх матчах и продолжает лидировать в группе В. Реал – второй.