Женская ЛЧ, 3-й тур

Группа А

Рома – Лион – 0:3

Голы: Дюморне, 36, 42, Жиль, 52

Галатасарай – Вольфсбург – 0:5

Голы: Ведемайер, 24, Блумквист, 63, 77, 90+6, Эндеманн, 90+7

Группа В

Селтик – Челси – 1:2

Голы: Агню, 22 – Хамано, 28, Лоуренс, 32

Реал – Твенте – 7:0

Голы: Бруун, 3, Мендес, 16, 63, Феллер, 50, Вейр, 55, Эрнандес, 65, Камачо, 90+2

Вольфсбург набрал ход и подтверждает это результатами. Благодаря победе над Хоффенхаймом на выходных в чемпионате Германии Вольфсбург возглавил турнирную таблицу Бундеслиги впервые с 11-го тура прошлого сезона. В Стамбуле "волчицы" справились с новичком ЛЧ Галатасараем полуосновным составом – тренер произвёл серьёзную ротацию. Это не отразилось на результате: Ведемайер забила головой, а Блумквист дважды хорошо сыграла на добивании.

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Рома уступила дома Лиону пропустив фантастические по красоте мячи. Свой второй гол Дюморне забила ударом почти с центра поля – оператор матча упустил этот момент, не поверив, что мяч летит в ворота. Третий гол Жиль забила за Лион, сыграв на добивании – перед этим её партнёрша закрутила мяч с углового удара в ближнюю штангу.

Благодаря этой победе Лион опередил Рому и вышел на первое место турнирной таблицы группы А.

В сезоне 2022/23 "бланкос" одержали самую крупную победу в Лиге чемпионов – над Штурмом (6:0), и в сегодняшней игре с Твенте побил свой клубный рекорд. Правда, Реал сумел удержать интригу до самого конца встречи – седьмой мяч влетел в ворота нидерландской команды лишь в компенсированное время.

Челси добыл третью победу в трёх матчах и продолжает лидировать в группе В. Реал – второй.