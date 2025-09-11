Женская ЛЧ: Реал одержал первую победу в сезоне, Ман Юнайтед проиграл в Норвегии, поляки досрочно похоронили ГКС
В четверг, 11 сентября, состоялись матчи 3-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов. Читайте подробности на "Футбол 24".
Женская ЛЧ, 3-й квалификационный раунд (первые матчи)
ГКС Катовице – Твенте – 0:4
Голы: Проост, 34, Туин, 63, Равенсберген, 68, Роорд, 90
Волеренга – Ференцварош – 3:0
Голы: Севик, 52, Ковач, 66, Хорте, 90+3
Айнтрахт – Реал – 1:2
Голы: Анйоми, 45 – Ангельдаль, 13, Бруун, 35
Париж – Аустрия – 0:0
Гекен – Атлетико – 1:1
Голы: Шредер, 86 – Луани, 17
Бранн – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Стеневик, 76
В первом игровом слоте четверга наиболее убедительную победу одержал Твенте – он разбил польский ГКС в гостях со счетом 4:0. У команды хозяев был шанс сравнять счет в начале второго тайма, но мяч после удара Неценга угодил в штангу. "Учитывая результат первой встречи, ответный матч превратится в формальность. Лиги чемпионов в Польше не будет", – констатировало издание Meczyki.
Реал набрал лишь одно очко в первых двух матчах чемпионата, и в квалификации ЛЧ девушки хотели реабилитироваться. И им это удалось – благодаря голам в первом тайме "бланкос" одержали победу. Правда, Айнтрахт сам виноват в первом пропущенном мяче: Илестедт неудачно отпасовала прямо в ноги Кайседо, которая начала голевую атаку. Второй мяч гости забили после навеса с углового.
В конце первого тайма Франкфурт едва не оформил камбэк: Анйоми удалось отквитать один мяч со второго этажа, а в следующей же атаке испанок спасла перекладина – Толетти имела все шансы стать автором гола.
Бранн неожиданно одолел Манчестер Юнайтед. Все решил поздний гол Ингрид Стеневик после розыгрыша стандарта. Она замкнула навес Сигне Гаупсет со штрафного с левого фланга.