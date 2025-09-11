Женская ЛЧ, 3-й квалификационный раунд (первые матчи)

ГКС Катовице – Твенте – 0:4

Голы: Проост, 34, Туин, 63, Равенсберген, 68, Роорд, 90

Волеренга – Ференцварош – 3:0

Голы: Севик, 52, Ковач, 66, Хорте, 90+3

Айнтрахт – Реал – 1:2

Голы: Анйоми, 45 – Ангельдаль, 13, Бруун, 35

Париж – Аустрия – 0:0

Гекен – Атлетико – 1:1

Голы: Шредер, 86 – Луани, 17

Бранн – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Стеневик, 76

В первом игровом слоте четверга наиболее убедительную победу одержал Твенте – он разбил польский ГКС в гостях со счетом 4:0. У команды хозяев был шанс сравнять счет в начале второго тайма, но мяч после удара Неценга угодил в штангу. "Учитывая результат первой встречи, ответный матч превратится в формальность. Лиги чемпионов в Польше не будет", – констатировало издание Meczyki.

Колос проиграл в квалификации Лиги Европы Влазнии – автогол усложнил задачу ковалевцам

Реал набрал лишь одно очко в первых двух матчах чемпионата, и в квалификации ЛЧ девушки хотели реабилитироваться. И им это удалось – благодаря голам в первом тайме "бланкос" одержали победу. Правда, Айнтрахт сам виноват в первом пропущенном мяче: Илестедт неудачно отпасовала прямо в ноги Кайседо, которая начала голевую атаку. Второй мяч гости забили после навеса с углового.

В конце первого тайма Франкфурт едва не оформил камбэк: Анйоми удалось отквитать один мяч со второго этажа, а в следующей же атаке испанок спасла перекладина – Толетти имела все шансы стать автором гола.

Бранн неожиданно одолел Манчестер Юнайтед. Все решил поздний гол Ингрид Стеневик после розыгрыша стандарта. Она замкнула навес Сигне Гаупсет со штрафного с левого фланга.