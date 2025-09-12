Женская ЛЧ: одноклубницы Довбика опозорились в компенсированное время
В четверг, 11 сентября, состоялись матчи 3-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов. Читайте подробности на "Футбол 24".
Женская ЛЧ, 3-й квалификационный раунд (первые матчи)
Рома – Спортинг – 1:2
Голы: ди Гульельмо, 23 – Сантьяго, 90+1, Энкарнасан, 90+7
Санкт-Пьольтен – Фортуна – 3:1
Голы: Брунольд, 20, 79, Маттер-Трембло, 71 – Надь, 86
Рома длительное время побеждала Спортинг, но в конце матча гости прибавили и обрушили на ворота римлян целую облаву. После того, как Сантьяго сравняла счет, "львиц" уже не остановить – и они забили второй мяч на седьмой компенсированной минуте.
Женская ЛЧ: Реал одержал первую победу в сезоне, Ман Юнайтед проиграл в Норвегии, поляки досрочно похоронили ГКС
В параллельном матче австрийский Санкт-Пельтен одолел датскую Фортуну. Однако гостевой гол на 86-й минуте оставил датчанам шансы на камбэк в домашней игре.
