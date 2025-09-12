Женская ЛЧ, 3-й квалификационный раунд (первые матчи)

Рома – Спортинг – 1:2

Голы: ди Гульельмо, 23 – Сантьяго, 90+1, Энкарнасан, 90+7

Санкт-Пьольтен – Фортуна – 3:1

Голы: Брунольд, 20, 79, Маттер-Трембло, 71 – Надь, 86

Рома длительное время побеждала Спортинг, но в конце матча гости прибавили и обрушили на ворота римлян целую облаву. После того, как Сантьяго сравняла счет, "львиц" уже не остановить – и они забили второй мяч на седьмой компенсированной минуте.

Женская ЛЧ: Реал одержал первую победу в сезоне, Ман Юнайтед проиграл в Норвегии, поляки досрочно похоронили ГКС

В параллельном матче австрийский Санкт-Пельтен одолел датскую Фортуну. Однако гостевой гол на 86-й минуте оставил датчанам шансы на камбэк в домашней игре.

Ворскла проиграла Левену в Лиге чемпионов, поставив под угрозу проход в следующий раунд