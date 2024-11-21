Женская ЛЧ, 4-й тур

Группа С

Волеренга – Бавария – 1:1

Голы: Дамнянович, 75 – Торснес, 88

Группа D

Хаммарбю – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Вангерхайм, 48 – Шоу, 31, 52

Шведский Хаммарбю в игре с Манчестер Сити обновил национальный рекорд по количеству болельщиков на женском матче – на арене Tele2 собралось 20 428 зрителей. Несмотря на такую поддержку, хозяева уступили "горожанам" со счётом 1:2 – в составе гостей дублем отличилась ямайская нападающая Хадиджа Шоу.

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Когда Шоу праздновала первое взятие ворот, болельщики хозяев бросили в неё монету, а также освистали. Эта победа обеспечила Ман Сити место в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В параллельной игре группы С Бавария сумела сыграла в гостях вничью с норвежской Волеренгой, но этот результат также вывел немцев в четвертьфинал.