Женская ЛЧ, 3-й тур

Группа С

Ювентус – Арсенал – 0:4

Голы: Маанум, 38, Блакстениус, 75, Кальдентей, 80, Фурд, 87

Группа D

Барселона – Санкт-Пёльтен – 7:0

Голы: Пайор, 32, 40, Назарет, 38, Уолш, 42, Пина, 45, 52 (с пенальти), Хансен, 87

Каталонская команда продолжила громить своих соперников после поражения в первом туре от Манчестер Сити. После победы со счётом 9:0 над Хаммарбю Барселона уничтожила Санкт-Пёльтен, который лидирует после 10 туров в чемпионате Австрии с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя. При этом "блаугранас" сделала это далеко не основным составом – уже в субботу Барселоне предстоит сыграть в Эль Класико с Реалом, а потому наставник команды Пере Ромеу оставил в запасе таких игроков как Алексия, Ирен Паредес и Патри Гихарро.

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Матч в Турине вышел более равным, соперники были друг другу под стать. Ювентус поначалу владел преимуществом, но не сумел воплотить его в голы, после чего пропустил впервые за четыре последние игры. Арсенал забил хозяевам в позиционной атаке через мелкий и средний пас: голевой удар Фрида Маанум нанесла с линии вратарской площадки.

После перерыва хозяева раскрылись, пропустили и расклеились: Стина Блакстениус и Мариона Кальдентей увеличили преимущество гостей, а Фурд поставила жирную точку. Благодаря этой победе Арсенал оторвался от Юве на три очка.