Габриэла Зидой (Габи) перешла в Кривбасс из португальского Атлетико Феменино, информирует официальный сайт клуба. Нападающая будет выступать под 8 номером.

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Криворожане довольно эффектно представили свою новую футболистку – Габи продемонстрировала свои навыки во фристайле, находясь рядом с водопадом.

В прошлом сезоне бразильянка провела 14 матчей, записав в свой актив 10 голов. Габи успела поиграть за Виллу Новую, Серру Феминино и Бенфику.

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