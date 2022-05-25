Еще один футбольный клуб решил помочь Украине средствами, собранными с благотворительного матча.

Женские команды Хартс и Хиберниан провели поединок еще 20 марта, чтобы поддержать народ Украины, страдающий от войны, развязанной россиянами.

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После поединка был организован розыгрыш специальных футболок на аукционе, а также можно было задонатить на страницу JustGiving. Собранные средства – 8110 фунтов стерлингов (почти 300 тысяч гривен – прим.) – передали в благотворительный фонд DniproKids, который организовали фанаты Хиберниана в Украине.

Напомним, идет 91-й день войны, которую рашисты начали на территории Украины. ВСУ продолжает защищать наши земли, а основные боевые действия идут на Востоке и Юге нашей страны.

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