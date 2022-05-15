Женская команда Барселоны завершила чемпионат с идеальными показателям
15:51 - Читати українською
Каталонки не оставили конкуренткам по Примере ни одного шанса.
Барселона досрочно стала чемпионом Испании в женском футболе, а сегодня завершила кампанию с идеальными показателями. 30 матчей – 30 побед. 159 забитых голов и 11 пропущенных.
Барселона и Лион сойдутся в финале женской ЛЧ – каталонкам оборвали серию побед, длившуюся 45 матчей
Забавная статистика (в прошлом сезоне было одно поражение). Каталонки опередили ближайшего "конкурента" на 24 очка. Второе место занял Реал Сосьедад, а третье – Реал Мадрид.
В последнем туре Барселона обыграла Атлетико (2:1), сделав дело в первом тайме. У Барсы через неделю финал Лиги чемпионов против Лиона.
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