Каталонки не оставили конкуренткам по Примере ни одного шанса.

Барселона досрочно стала чемпионом Испании в женском футболе, а сегодня завершила кампанию с идеальными показателями. 30 матчей – 30 побед. 159 забитых голов и 11 пропущенных.

Барселона и Лион сойдутся в финале женской ЛЧ – каталонкам оборвали серию побед, длившуюся 45 матчей

Забавная статистика (в прошлом сезоне было одно поражение). Каталонки опередили ближайшего "конкурента" на 24 очка. Второе место занял Реал Сосьедад, а третье – Реал Мадрид.

В последнем туре Барселона обыграла Атлетико (2:1), сделав дело в первом тайме. У Барсы через неделю финал Лиги чемпионов против Лиона.