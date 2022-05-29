У Барселоны пока и близко нет достойных конкурентов в испанских турнирах.

Кубок Испании, финал, женщины

Барселона – Спортинг Уэльва – 6:1

Голы: Долан, 25 (аг), Мапи, 32, Чрногоревич, 73, Пина, 80, Мартенс, 86, Путельяс, 6:1 – Кастельо, 62

Каталонки проиграли финал Лиги чемпионов Лиону, но на внутренней арене выступали безупречно. "Кулес" выиграли все 30 матчей чемпионата, оба поединка Суперкубка Испании, а в Кубке успешно прошли три стадии. До требла оставался один шаг.

Лион обыграл Барселону и выиграл женскую Лигу чемпионов – чудо-гол в стиле французской легенды стал украшением финала

В финале соперником Барсы стал Спортинг Уэльва. Уже к перерыву чемпион получил комфортное преимущество в 2 гола. Кастельо на 62-й минуте дала надежду на камбек, но ответ был очень жестоким. Вратарь Спортинга вытащила из сетки еще 4 мяча, зафиксировав болезненное поражение 1:6.

Барселона может радоваться тотальному доминированию дома, однако для европейского успеха в этом году не хватило совсем мало – простор для прогресса остается.

Украинских футболисток вывезли из Мариуполя в Россию – еще несколько остались в подвалах заблокированного города