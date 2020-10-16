Чемпион мира Адиль Рами объяснил, почему не выступает за топ-клубы.

"Я мог провести успешную карьеру, если бы не мой образ жизни. У меня было много гулянок, много женщин, я вообще не обращал внимание на свой вес.

Чемпион мира покинул российский клуб из-за невыплаты зарплаты – он так и не сыграл ни секунды

Моей проблемой была еда. Я люблю поесть. И это обидно, ведь когда я в форме, мне не страшен ни один нападающий", – признался Рами для Maisfutebol.

Напомним, 34-летний француз известен по выступлениям за Милан, Севилью и Марсель, также защитник становился чемпионом мира в составе сборной Франции. В начале 2020-го Рами подписал контракт с российским клубом Сочи, а сейчас игрок защищает цвета португальской Боавишты.

Бывшей женой Рами была легендарная модель Playboy Памела Андерсон.

Еротична пауза: для Мессі стала на коліна, відверті леді інтригують найсокровеннішим – вони обожнюють не тільки футбол