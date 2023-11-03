Ребекка Уэлч станет первой женщиной, которая будет выполнять функции четвертого арбитра в матче АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

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Историческое событие намечено на 4 ноября в поединке Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Раньше назначение от АПЛ уже получали 3 женщины, но это были исключительно лайнсвумен. Одна из них, Шан Мэсси-Эллис, в апреле 2017-го экстренно выполняла обязанности четвертого судьи, когда из-за травмы не смогла продолжить работу на линии.

39-летняя Уэлч считается топовым рефери Европы и регулярно судила мужские матчи низших дивизионов. Если 4 ноября основной судья Джон Брукс вдруг будет иметь проблемы, то женщина впервые будет полевым арбитром на уровне АПЛ. В бригаде также есть та же Мэсси-Эллис.

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