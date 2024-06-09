Семья нидерландского специалиста получила плохие новость. Бартина Куман, жена наставника сборной Нидерландов, раскрыла страшный диагноз. Женщине диагностировали рак груди после того, как она преодолела болезнь 10 лет назад.

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"Рак молочной железы вернулся. Я хочу открыто поговорить об этом, потому что надеюсь, что смогу помочь другим женщинам с этой проблемой.

Первый раз у меня был рак в 2010 году. Мне сделали операцию, химиотерапии и лучевую терапию, после чего все прошло. Но в 2018 году у меня появилась проблема в шее, которая меня беспокоила. Я думала, что это скованность в шее. Но на самом деле это были метастазы в позвоночнике. После очередной химиотерапии я снова ее преодолела. Сейчас новый тест показал, что рак возвращается каждые три-четыре недели", – цитирует женщину AS.

Рональд Куман и Бартина вместе более 38 лет. Пара поженилась в 1985 году. Женщина Кумана попросила специалиста сосредоточиться на Евро-2024 и получить титул чемпиона.

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