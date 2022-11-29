Француженка Стефани Фраппар будет главной судьей на матче 3 тура ЧМ-2022 между Коста-Рикой и Германией, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Помогать 38-летней арбитрине на линиях будут Неуза Бек (Бразилия) и Карен Диас Медина (Мексика). Женскую компанию разбавит Саид Мартинес из Гондураса, который выполнит функции резервного рефери. Фраппар на этом Мундиале уже дважды была четвертым арбитром, а 1 декабря в 21:00 войдет в историю как первая женщина в роли главного судьи на матче чемпионата мира.

Добавим, что в Катар в общей сложности пригласили 36 главных судей из 29 стран. Кроме Фраппар, есть еще две женщины – Салима Мукансанга из Руанды и Йошими Ямасита из Японии.

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