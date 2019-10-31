Женщина-арбитр показала желтую карточку Кака, чтобы сделать селфи в матче легенд Бразилии и Израиля

Матч между легендами Бразилии и Израиля запомнился курьезным случаем с легендарным Кака.

Женщина-арбитр во время товарищеского матча остановила Кака за то, что тот просто бежал в атаку. Рефери показала бразильцу желтую карточку, а потом достала телефон, чтобы сделать селфи с игроком.

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Добавим, что в составе бразильских легенд вышли такие игроки, как Роналдиньо, Кака, Бебето, Роберто Карлос, Ривалдо, Эмерсон и Сезар Семпайо, а среди израильских ветеранов – Йосси Бенаюн, Арик Бенадо и Янив Катан.

Отметим, что матч между легендами Бразилии и Израиля завершился победой "пентакампеонов" со счетом 4:2.

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