Матч Второй лиги между Днепром Черкассы и Буковиной запомнился скандальным моментом с участием судьи – Инны Вакулко.

Игрок хозяев Богдан Виниченко получил две желтые карточки, но остался на поле до конца встречи.

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На 33-ей минуте хавбек Днепра (номер 15) "привез" пенальти, увидев перед собой первый "горчичник" за игру рукой. На последних минутах Виниченко жестко сфолил на фланге. Вакулко подбежала к нарушителю и показала вторую желтую, но почему-то забыла дополнить свои действия логической красной.

Виниченко провел поединок полностью и помог Днепру одержать победу над Буковиной со счетом 3:1. Клуб из Черновцов просит соответствующие органы прокомментировать скандальный эпизод.

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