Женезио: Трансфер Фекира? К концу трансферного окна могут появиться варианты

Главный тренер Лиона Бруно Женезио прокомментировал возможность продажи лидера команды Набиля Фекира.

"Кто знает? До закрытия трансферного окна могут появиться какие-то варианты. Пока он остается игроком Лиона", – ответил Женезио на вопрос журналиста портала Goal.com. о возможности трансфера Фекира.

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Напомним, в начале лета Фекир мог стать игроком Ливерпуля, однако мерсисайдцы забраковали его на медосмотре. Впоследствии раздались слухи, что Клопп возобновил интерес к футболисту, однако никаких контактов с игроком больше не было.

Со временем раздавались слухи, что Фекиром интересуется Манчестер Юнайтед, однако никакого официального подтверждения так и не было. По последней информации французских СМИ, трансфер Фекира может оформить Челси.

Действующий контракт француза с Лионом завершается в 2020 году. В сезоне 2017/18 Фекир в Лиге 1 провел 30 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 8 результативных передач.