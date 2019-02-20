Женезио: Мы надеялись добиться большего в игре с Барселоной

Главный тренер Лиона Бруно Женезио прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

"Мы надеялись добиться большего в игре с Барселоной. У нас были для этого моменты в первом тайме. Но во втором тайме нам пришлось очень много терпеть, а еще, на мой взгляд, мы дали Барселоне создать слишком много моментов. У нас все еще есть шансы пройти дальше.

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Мы очень быстро отдавали мяч, и это привело к тому, что нам приходилось отражать атаку за атакой. Но мы все еще в игре после первого матча.

Думаю, что иногда нам не хватало технического мастерства при контроле мяча, особенно во втором тайме. Мы довольствовались игрой в защите, но были смелыми.

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Я думаю, что мы могли и должны были лучше разыгрывать мяч от своей линии обороны и создавать сопернику больше проблем", – цитирует Женезио официальный сайт УЕФА.