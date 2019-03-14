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Женезио: Гений Месси перешел в режим Лиги чемпионов

09:28 131 Читати українською
Женезио: Гений Месси перешел в режим Лиги чемпионов
Лионель Месси / Reuters

Главный тренер Лиона Бруно Женезио прокомментировал выступление Лионеля Месси против его команды в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.

18’ Лионель Месси
31’ Филиппе Коутиньо
78’ Лионель Месси
81’ Жерар Пике
86’ Усман Дембеле
 
Люка Тусар 59’

"Мы знали, что многое зависит от Лионеля Месси. Он вошел в режим Лиги чемпионов, и доказал, что он один из лучших игроков в мире.

Барселона – Лион – 5:1 – видео голов и обзор матча

Он гений и может делать то, чего никто не может. Иногда его невозможно остановить", цитирует Женезио RMC Sport.

Напомним, что Барселона уничтожила Лион (5:1), а Лионель Месси отметился дублем и двумя голевыми передачами.

Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов

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