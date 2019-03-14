Женезио: Гений Месси перешел в режим Лиги чемпионов

Главный тренер Лиона Бруно Женезио прокомментировал выступление Лионеля Месси против его команды в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.

"Мы знали, что многое зависит от Лионеля Месси. Он вошел в режим Лиги чемпионов, и доказал, что он один из лучших игроков в мире.

Барселона – Лион – 5:1 – видео голов и обзор матча

Он гений и может делать то, чего никто не может. Иногда его невозможно остановить", – цитирует Женезио RMC Sport.



Напомним, что Барселона уничтожила Лион (5:1), а Лионель Месси отметился дублем и двумя голевыми передачами.

Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов