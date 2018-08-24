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Женезио: Фекир расстроен, что не смог перейти в свой любимый клуб – Ливерпуль

11:48 41 Читати українською
Женезио: Фекир расстроен, что не смог перейти в свой любимый клуб – Ливерпуль
Набиль Фекир / фото из соцсетей

Наставник Лиона Бруно Женезио накануне матча против Страсбур рассказал о положении нападающего команды Набиля Фекира.

"Такую ситуацию всегда нелегко принять. Набиль был близок к переходу в любимый клуб. Он хотел выйти на новый уровень и дать толчок своей карьере. Но этот трансфер мог повлиять на него и с отрицательной стороны.

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Сейчас он играет за Лион – сильный клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Этот сезон может стать очень важным для Набиль. Я не видел никаких признаков или намеков, которые бы заставили меня думать, что он не сможет выполнять свою прежнюю роль.

Фекир готов принять участие в матче и играть, как минимум один час на высоком уровне. Мы сделали все правильно, решив не спешить в этой ситуации. Даже если бы Набиль находился с нами с самого начала сезона, он все равно не был бы готов физически", – цитирует Женезио Sky Sports.

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Лион - Страсбур: Пятница 24 августа 2018

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Теги
Бруно Женезио Бруно Женезио Лион - Страсбур Набиль Фекир Набиль Фекир Ливерпуль Ливерпуль Лион Лион Франция
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