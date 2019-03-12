Женезио – о плане игры против Месси: Нам нужно идеально рассчитать риски

Главный тренер французского Лиона Бруно Женезио рассказал о подготовке к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской Барселоны.

"Мы должны играть в свой футбол, играть свободно. Мы знаем, что нам будет сложно против одной из лучших команд в мире. Но мы знаем, что способны достичь всего, ведь мы уже делали это.

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Мы должны приложить все усилия, чтобы порадовать болельщиков, которые приехали сюда большой группой. Мы должны доказать, что находимся на своем законном месте. Нам нужно оттолкнуться от игры, которую мы показали в гостях с Манчестер Сити.

Результат Аякса придает нам сил. Многое зависит от Месси. Мы разработаем такой план игры, чтобы уменьшить его влияние. Но нам нужно идеально рассчитать риски. Я сомневаюсь, что этот матч закончится 0:0. Нам нужно забить, а еще быть готовыми терпеть на поле", – приводит слова Женезио официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Барселона – Лион состоится в среду, 13 марта. Начало поединка в 22:00. Первая встреча завершилась нулевой ничьей.