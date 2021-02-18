"Почему я удалил Instagram? Надоело. Да и разные девушки стали писать. Высылали ли голые фото? Нет. Просто это надоело моей жене. Поэтому я удалил аккаунт, чтобы искоренить проблему.

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Что именно ей не понравилось? Что часто пишут смс-ки. Хотя я особо не общался. Есть просто знакомые, ты с ними общаешься долгое время. Бывает, ответишь на что-то, жене это не нравилось. Сильно ревновала. Instagram мне нужен был, чтобы смотреть и лайкать фото. Хотя девушек я не лайкал. Ведь, когда у меня появилась жена, я и так понимал, что если буду лайкать, ей будет неприятно", – сказал Караваев в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, Караваев в текущем сезоне провел за Динамо 20 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. Уже сегодня, 18 февраля, его команда в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретится с бельгийским Брюгге. Начало встречи в 17:00.

Динамо – Брюгге: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы