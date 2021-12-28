Жена Зинченко станет участницей нового шоу на телеканалах "Футбол"
20:42 - Читати українською
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов анонсировал появление нового проекта с участием Влады Седан (Зинченко).
"Пока проект в разработке. Влада Седан будет не одна в этом проекте, так сказать, с ее участием.
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Шоу выйдет в то время, когда нам всем становится не по себе, потому что футбола нет. В зимний период, возможно, появится прикольный проект на каналах "Футбол" и на Youtube также", – заявил Денисов в комментарии FAVBET Ukraine.
Напомним, ранее Влада Седан (Зинченко) работала на телеканалах "Футбол" репортером.
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