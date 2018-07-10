Жена Вукоевича: В словах Огнена не было плохих намерений или политических посланий

Жена Огнена Вукоевича Андреа Вукоевич прокомментировала неприятную ситуацию, в которой оказался ее муж.

"Огнен отреагировал слишком эмоционально, потому что Украина была его вторым домом на протяжении десяти лет. В его словах не было никаких плохих намерений или политических заявлений.

Вукоевич исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за слов об Украине после победы над Россией

Он принял решение Хорватского футбольного союза с пониманием и уважением. Он останется в России и будет поддерживать сборную до конца", – цитирует Андреа Вукоевич хорватское издание Gloria.

Напомним, Домагой Вида после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России воскликнул "Слава Украине", чем спровоцировал настоящую полемику. ФИФА предупредила футболиста, хотя Вида рисковал получить дисквалификацию.

Россия – Хорватия: как россияне дважды опозорились теорией заговора в отношении Виды на ЧМ-2018