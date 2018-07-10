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Жена Вукоевича: В словах Огнена не было плохих намерений или политических посланий

9 июля 22:58 51 Читати українською
Жена Вукоевича: В словах Огнена не было плохих намерений или политических посланий
Огнена Вукоевич и Андреа Вукоевич / Gloria

Жена Огнена Вукоевича Андреа Вукоевич прокомментировала неприятную ситуацию, в которой оказался ее муж.

"Огнен отреагировал слишком эмоционально, потому что Украина была его вторым домом на протяжении десяти лет. В его словах не было никаких плохих намерений или политических заявлений.

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Он принял решение Хорватского футбольного союза с пониманием и уважением. Он останется в России и будет поддерживать сборную до конца", – цитирует Андреа Вукоевич хорватское издание Gloria.

Напомним, Домагой Вида после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России воскликнул "Слава Украине", чем спровоцировал настоящую полемику. ФИФА предупредила футболиста, хотя Вида рисковал получить дисквалификацию.

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Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич ЧМ 2018
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