Жена Тимощука рассказала, как организовала переход мужа в Баварию и получила миллион евро комиссии

Жена бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука поделилась подробностями о начале европейской карьеры своего скандального мужа.

Надежда Навроцкая, которая де-факто является бывшей женой Тимощука, поделилась с Sovsport воспоминаниями о трудоустройстве Анатолия в мюнхенскую Баварию.

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"У человека была мечта – поехать в европейский клуб. По крайней мере, он так сам говорил, и я поверила. Мечта же.

Ну, здрасьте. Конечно переход в Баварию организовала я, а кто же? Не верите, спросите у Ули Хенесса или Карла-Хайнца Румменигге. Узнайте, как они купили Тимощука. Только не из прессы, которая писала, что мюнхенцы сами вышли на Толика после победы Зенита над Баварией в Кубке УЕФА.

На самом деле я через знакомых, через десятые руки вышла на... водителя одного из руководителей Баварии. Задача была такой: между прочим спросить, не будет ли клубу интересен Тимощук, и передать контакты его представителей. Так и сделала.

Как он это узнал, мне неизвестно. Но вскоре мы получили ответ из Мюнхена, что там готовы вести переговоры. Тогда уже составили официальный запрос, все, как положено. Прилетели в отель, где разместилась Бавария на выезде, и там встретились лично с Хенессом и его помощниками и еще тем человеком, который до этого вывел меня на водителя.

По законам ФИФА, я имела право представлять интересы Тимощука. Ну а он относился примерно так: пусть Надя что-то мутит, получится – хорошо, нет – ничего страшного. А я уже привыкла вместе с Виталием (агентом – прим.) Заниматься не только Толине переговорами, но и созданием его безупречного имиджа. Кстати, перед ЧМ-2006 было приятно прочитать в британском издании The Independent заметку с заголовком "Тимощук объединил разобщенную нацию". Ведь сам Толик из Западной Украины, а выступал в Донецке. Такой вывод британцев был результатом наших пиар-усилий.

Тимощук понимал, что такая работа нужна. Кстати, та же Бавария заплатила миллион агентских", – заявила Навроцкая.

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