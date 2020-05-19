Жена Реброва пожаловалась на сорванные планы – украинский тренер уже должен был находиться в Киеве

Пандемия внесла радикальные изменения в планы семейства главного тренера венгерского Ференцвароша Сергея Реброва.

"Сегодня мы уже должны были быть в Киеве, в это воскресенье сыграть последнюю игру в сезоне и отправиться домой!

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Сегодня мы должны были быть рядом со своими близкими, гонять мяч, делать барбекю и много смеяться. Но пока так. Принимаем все как есть.

Главное, что мы здоровы и вместе с мужем и детьми 24/7. Также много смеемся и гоняем мяч, только барбекю тут не купили. Скучаем. Всем доброе утро! Берегите себя и своих близких! Обнимите своих детей! Поцелуйте любимых!" – написала Анна Реброва в Instagram.

Напомним, чемпионат Венгрии находится на паузе из-за пандемии, турнир планируют восстановить с 23 мая. Ференцварош Сергея Реброва после 23-х туров лидирует в турнирной таблице.

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