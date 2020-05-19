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Жена Реброва пожаловалась на сорванные планы – украинский тренер уже должен был находиться в Киеве

13:14 134 Читати українською
Жена Реброва пожаловалась на сорванные планы – украинский тренер уже должен был находиться в Киеве
Семья Реброва / Фото Instagram

Пандемия внесла радикальные изменения в планы семейства главного тренера венгерского Ференцвароша Сергея Реброва.

"Сегодня мы уже должны были быть в Киеве, в это воскресенье сыграть последнюю игру в сезоне и отправиться домой!

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Сегодня мы должны были быть рядом со своими близкими, гонять мяч, делать барбекю и много смеяться. Но пока так. Принимаем все как есть.

Главное, что мы здоровы и вместе с мужем и детьми 24/7. Также много смеемся и гоняем мяч, только барбекю тут не купили. Скучаем. Всем доброе утро! Берегите себя и своих близких! Обнимите своих детей! Поцелуйте любимых!" – написала Анна Реброва в Instagram.

Напомним, чемпионат Венгрии находится на паузе из-за пандемии, турнир планируют восстановить с 23 мая. Ференцварош Сергея Реброва после 23-х туров лидирует в турнирной таблице.

Сегодня мы уже должны были быть в Киеве , в это воскресенье сыграть последнюю игру в сезоне и отправиться домой ! Сегодня мы должны были быть рядом со своими близкими , гонять мяч, делать барбекю и много смеяться . Но пока так. Принимаем все как есть. Главное , что мы здоровы и вместе с мужем и детьми 24/7 . Также много смеёмся и гоняем мяч , только барбекю здесь не купили . Скучаем ) Всем доброе утро! Берегите себя и своих близких ! Обнимите своих детей! Поцелуйте любимых!️

Допис, поширений Anna Rebrova (@annar2202)

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Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Жены футболистов Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Мир
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