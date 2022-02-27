"Когда я читаю, что отстояли Гостомель – у меня мурашки. Когда я читаю, что отстояли Херсон – у меня оборачиваются слезы. Я знаю, что я прочту – отстояли Киев! Я знаю, что я прочту – отстояли Украину! Я знаю, что будет праздник на нашей земле! Я знаю, потому что наши мужчины – Герои!

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Спасибо вам, мамы, что воспитали таких сыновей, которые кровью и потом защищают нашу Родину! Мне сложно представить, что вы чувствуете, отправляя сыновей защищать нас ценой собственных жизней! И пока у нас есть такие Герои – мы всесильны! Нам не страшен никто! Я знаю, что все это закончится, и мы станем еще сильнее и сплоченнее! Это будет возрождение Украины из пепла и это будет заслуга наших мужчин! Низкий вам поклон!

Давайте пожелаем каждому из них сил выстоять в этом бою! Вы наша сила и гордость! И пусть каждый из вас это знает!" – написала Реброва в Instagram.

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