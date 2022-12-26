"2021-й в плане карьеры это самый эмоциональный год, а в плане результативности и достижений – самый успешный.

Довбик подтвердил интерес со стороны Динамо – форварда сборной Украины вербовали две звезды киевлян

В прошлом году мы с женой ехали в отпуск зимой и шли с командой на последнем месте, я сказал: "Я хочу поехать на Евро, но не знаю, как это сделать". Она, должно быть, подумала, что я какой-то сумасшедший.

Сказал тогда, что Евро станет моей целью №1. Пожалуй, это я пожелал. Ничего просто так не бывает, поэтому хорошо, что так произошло", – сказал Довбик для проекта BurBuzz.

Напомним, именно Артем забил решающий гол в 1/8 финала Евро-2020, который помог Украине пройти шведов.

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