"Для меня это довольно болезненная тема. У меня родственники в Челябинске, у Андрея тоже на России есть родня. Понимаю, что они нормальные, и там есть нормальные люди. Мы раньше думали и надеялись, что Путин застрелится и все будет хорошо, а оказалось, что нет. Возможно, нам только показывают то, что мы должны видеть.

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Глядя на определенные ситуации, я стараюсь не делать поспешные решения и выводы, а думать самостоятельно. Большинство людей в незнании, но это не оправдывает их призывов убивать. Кем бы ни были украинцы, не важно, что бы мы ни делали на своей земле, как можно сказать: "Идите и убивайте, насилуйте, так мы победим". Не могу поверить, что люди могут желать смерти другим женщинам и детям. Возможно, у них самый низкий уровень развития: поел, убил, поспал, или я что-то не понимаю в этой жизни. У меня совсем другие ценности.

Возможно, родня в России эти выводы делает, но нам они об этом не говорят. Я не могу понять почему. Видно, что они переживают. Спрашивают, в безопасности ли мы. На этом все. Нам не хватает поддержки и понимания того, что они думают об этой ситуации. Такое чувство, что они хотят остаться в стороне. Возможно, им не позволяют высказывать свое мнение, или они имеют другое мнение, которое не хотят озвучивать.

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Я не трогаю своей родни и не хочу задавать ей острые вопросы. Мне кажется, что это может нас рассорить. Они – песчинка в море, но при этом они остаются моими родными. Пусть думают, как хотят, а я придерживаюсь своего мнения. Не будем затрагивать друг друга, но придет время и каждый сделает свой выбор. В любом случае мы останемся семьей.

Если мы начнем сейчас выяснять отношения между собой и с пеной во рту доказывать свою правду, а я уверена, что у нас она разная, это ни к чему хорошему не приведет. Конечно, мы не забудем молчание. Сейчас слова "русское", "Россия" – это такой триггер для всех", – сказала Юлия в интервью YouTube-каналу Денисов Time .