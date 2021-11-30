Антонелла Рокуццо разделяет с Лионелем Месси все успехи и временные трудности.

Жена эмоционально поздравила 34-летнего Лионеля с завоеванием 7-го "Золотого мяча".

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"Поздравляю тебя, моя любовь. Мы гордимся каждым твоим достижением. Рада, что могу разделять эти моменты с тобой. Мы любим тебя", – написала Антонелла в Instagram.

Напомним, Месси и Рокуццо знакомы еще с детства и воспитывают троих сыновей – Тьяго, Матео и Чиро.

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