"Какая же все-таки разница между российскими и украинскими комментаторами. Почему одни хвалят только своего футболиста и вообще никого не чувствуют, даже когда те ошибаются, а наш своего земляка только критикует. "После ухода Руслана атака заиграла интереснее". Интересно, в каком месте?

Неудачный матч Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Дженоа

Уже какую игру складывается такое ощущение. Это касается и фанатов. Как следует поддерживать своих еще поучиться надо. И это я не о всех, конечно. Но очень жаль, что при малейшем промахе наши фанаты готовы с грязью смешать.

Наверное, не сыграли ставки. Других причин не вижу. Своих надо поддерживать и когда хорошо, и когда плохо, как отдельных игроков, так и сборную", – написала Малиновская в своем Instagram.

Отметим, что Аталанта не смогла обыграть Дженоа (0:0), а украинец провел 66 минут на поле.

Аталанта не переиграла одного из аутсайдеров – Малиновский провалил матч Серии А и потерял супершанс