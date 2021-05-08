Жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского конце мая откроет свое ателье "Mali by Roxana Malinovska" в центре Бергамо, сообщает Corriere Bergamo.

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Одежда, которую будет разрабатывать украинка, будет сшита по индивидуальным меркам из тканей, произведенных исключительно в Италии.

"Я считаю итальянских женщин очень элегантными и красивыми, мне нравится наблюдать, как они одеваются. Идея возникла после рождения моей дочери Оливии, полтора года назад. Модная линия будет включать в себя одежду как для мам, так и для детей. Когда Руслан завершит карьеру, мы хотели бы остаться здесь – в Бергамо я чувствую себя, как дома", – призналась Роксана.

Напомним, Малиновский перебрался в Аталанту в июле 2019 года из бельгийского Генка. Его контракт с бергамасками действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне украинец провел за "Богиню" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

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