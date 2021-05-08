Жена Малиновского призналась, где хочет жить семья футболиста после завершения карьеры
Вторая половинка хавбека Аталанты Руслана Малиновского решила заняться бизнесом.
Жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского конце мая откроет свое ателье "Mali by Roxana Malinovska" в центре Бергамо, сообщает Corriere Bergamo.
Малиновский стал лучшим игроком месяца в Аталанте – украинец второй раз подряд получил награду
Одежда, которую будет разрабатывать украинка, будет сшита по индивидуальным меркам из тканей, произведенных исключительно в Италии.
"Я считаю итальянских женщин очень элегантными и красивыми, мне нравится наблюдать, как они одеваются. Идея возникла после рождения моей дочери Оливии, полтора года назад. Модная линия будет включать в себя одежду как для мам, так и для детей. Когда Руслан завершит карьеру, мы хотели бы остаться здесь – в Бергамо я чувствую себя, как дома", – призналась Роксана.
Напомним, Малиновский перебрался в Аталанту в июле 2019 года из бельгийского Генка. Его контракт с бергамасками действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне украинец провел за "Богиню" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.
Малиновский – как кость в горле: в войне за ЛЧ собирает овации итальянских СМИ, пугает Роналду превосходит Мбаппе