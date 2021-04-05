Роксана Малиновская, жена лидера сборной Украины, своими фото с отдыха также доказывает, что находится в отличной форме, как и ее возлюбленный.

Ассисты Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Удинезе – 3:2

Девушка опубликовала в Instagram несколько ярких фотографий с Мальдив, где позирует в бикини. "Я не отдыхаю, я наслаждаюсь солнцем, океаном и свободой вместе со своей семьей, пока есть такая возможность", – подписала фото Роксана.

Напомним, Руслан также ярко себя проявил в последнем матче за Аталанту, где двумя ассистами подарил своей команде победу над Удинезе.

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