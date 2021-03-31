"Я прекрасно понимаю, что не могу играть в футбол вечно. Сейчас думаю, чем могу заняться после завершения карьеры. Моя жена категорически против, чтобы я был тренером.

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Наверное, я бы хотел начать свое дело, но еще не определился, в какой сфере. У меня трое сыновей, для которых хочется быть лучшим примером. Именно поэтому я стараюсь вести себя правильно: следовать ценностным ориентирам, любить свое дело и заботиться о семье", – сказал Степаненко в комментарии изданию На часі.

Напомним, недавно звезда Шахтера вернулся к тренировкам с основной группой. Хавбек получил повреждение колена в конце февраля. В текущем сезоне УПЛ 31-летний Степаненко провел 12 матчей на клубном уровне, в которых отметился ассистом.

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