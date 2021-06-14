Экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель открыл новые подробности трагического падения Кристиана Эриксена во время матча Дания – Финляндия в рамках группового этапа Евро-2020.

57-летний отец вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля подтвердил: его сын сказал жене полузащитника, что Эриксен дышит. Тогда как Сабрина Квист Йенсен считала своего мужа мертвым.

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"Это были самые болезненные 2 часа моей футбольной жизни", – цитирует Петера Шмейхеля Marca со ссылкой на BBC Radio FIve Live.

В тот день Каспер и Симон Кьяер помогали Кристиану прийти в себя, а также успокаивали его жену. Трагическое событие произошло неподалеку от трибуны, где находились семьи игроков сборной Дании. Поэтому Сабрина мгновенно выбежала на поле.

Напомним, Эриксен в конце первого тайма матча с Финляндией упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца.

В конце концов, после реанимационных мероприятий Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен. После стабилизации состояния Кристиана и его телефонного звонка из больницы поединок решили продолжить. В итоге Дания минимально уступила финнам (0:1).

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