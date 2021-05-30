Челси минимально обыграл Манчестер Сити и во второй раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.

Вчерашний финал стал вторым подряд для наставника "синих" Томаса Тухеля. Год назад его ПСЖ уступил Баварии, но в этом году немецкий специалист наконец-то достиг цели.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Очень эмоционально отреагировала на победу жена Томаса Тухеля, которая бросилась в жаркие объятия своего мужа сразу на футбольном поле.

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В конце концов, сам Тухель и футболисты Челси тоже хорошо отпраздновали свой триумф, устроив настоящую вечеринку в раздевалке. Шампанское, песни и безумные танцы – все это было.

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