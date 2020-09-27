Жена Эмре Ашика, Ягмур, была готова заплатить киллеру около 1,3 млн долларов за убийство своего мужа, сообщает Hurriyet. Она попросила своего любовника Эрди Сунгура убить бывшего футболиста, однако тот отказался.

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"У меня был роман с Ягмур. Она думала о том, чтобы получить наследство после смерти Эмре Ашика. Она просила меня убить его, но я отказался. Однажды она принесла мне кусок мяса. Она хотела, чтобы я выстрелил в мясо. Я попытался выстрелить, но закрыл глаза. "Ты не сможешь этого сделать", – сердито крикнула Ягмур".

В итоге, Эрди нашел киллера и представил его экс-супруге игрока. Ягмур предоставила киллеру пистолет, а также помогала в поисках места, где можно было спрятать тело. Однако, наемный убийца в последний момент отказался от заказа и сдал парочку, которая теперь ожидает решения суда. Отметим, что супруги Ашик обручилась в 2012 году и имеют троих детей. Эмре Ашик за свою карьеру 34 раза выходил в составе сборной Турции.

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