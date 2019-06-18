Жена Ярмоленко поразила соблазнительным фото в сексуальном купальнике

Жена форварда Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко, Инна, продолжает очаровывать своих подписчиков в Инстаграм красивыми фотографиями.

Инна Ярмоленко опубликовала сексуальное фото из солнечных островов, где, очевидно, отдыхает вместе со своим мужем.

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Отметим, что эффектная брюнетка далеко не впервые щеголяет идеальной фигурой. Зимой, когда Андрей восстанавливался от травмы, его вторая половинка, которая очаровала британские СМИ, делилась соблазнительными фотографиями из пляжей ОАЭ.

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