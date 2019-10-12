Жена Ярмоленко покорила англичан – горячие фото

Английские таблоиды снова пребывают в восторге от жены форварда Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма залечив травму колена, снова радует фанатов своей игрой. В семи играх нового сезона английской Премьер-лиги украинец забил уже три мяча. Причем Андрей отличился уже в первой игре, появившись в основном составе команды. В игре против Манчестер Юнайтед Ярмоленко был признан лучшим игроком встречи, а свое восхищение ему высказывали партнеры по команде и тренер Вест Хэма.

Ярмоленко очертил перспективы сборной Украины после матча с Литвой

Поддерживает и поднимает настроение украинца его очаровательная жена Инна. Английское издание The Sun охарактеризовало миссис Ярмоленко эпитетом "потрясающая", вспомнив, что именно она была рядом с Андреем в период реабилитации и первая радовалась его успехам в новом сезоне.