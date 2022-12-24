"Я считаю, что травмы – это тяжелый период в жизни футболиста. Могут быть хорошие игры, могут быть плохие. Но когда ты не играешь – у тебя нет шансов. Ты восстанавливаешься, ты не с командой, это очень тяжело.

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У Андрея была тяжелая травма, для него психологически это был большой удар, он только перешел в такой сильный чемпионат, у него все получалось, и здесь такая травма – самая сложная в жизни. Я и дети пытались его поддерживать, как могли, чтобы в это время ему было хоть чуть-чуть, но легче", – поделилась супруга Ярмоленко на YouTube-канале Анны Ребровой.

Напомним, Ярмоленко травмировался после перехода в Вест Хэм, из-за чего выбыл на 222 дня. После этого Андрей еще не раз получал повреждения в составе английского клуба, а летом этого года перебрался в Аль-Айн из ОАЭ.

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