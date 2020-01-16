Жена Икарди покоряет фанатов ПСЖ откровенным фото на фоне Эйфелевой башни

Пока форвард ПСЖ Мауро Икарди феерит в Париже, его жена занимается тем же в Instagram.

Мауро Икарди летом на правах аренды перешел в ПСЖ, тогда его жена заявляла, что ей не хочется покидать Милан.

Икарди хочет остаться в ПСЖ

Но теперь похоже все изменилось. Ванда Нара опубликовала полуобнаженное фото на фоне главного символа Парижа – Эйфелевой башни, подписав его философской фразой: "Я летела со сломанными крыльями".

В текущем сезоне Лиги 1 Икарди провел 13 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

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