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Жена Икарди покоряет фанатов ПСЖ откровенным фото на фоне Эйфелевой башни

16 января 23:56 1106 Читати українською
Жена Икарди покоряет фанатов ПСЖ откровенным фото на фоне Эйфелевой башни
Мауро Икарди и Ванда Нара / Фото из открытых источников

Пока форвард ПСЖ Мауро Икарди феерит в Париже, его жена занимается тем же в Instagram.

Мауро Икарди летом на правах аренды перешел в ПСЖ, тогда его жена заявляла, что ей не хочется покидать Милан.

Икарди хочет остаться в ПСЖ

Но теперь похоже все изменилось. Ванда Нара опубликовала полуобнаженное фото на фоне главного символа Парижа – Эйфелевой башни, подписав его философской фразой: "Я летела со сломанными крыльями".

В текущем сезоне Лиги 1 Икарди провел 13 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

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Iba volando con las alas rotas

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

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Теги
Франция ПСЖ ПСЖ Ванда Нара Мауро Икарди Мауро Икарди
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